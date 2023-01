Wywiad Budanowa opisuje Ukrinform. Na pytanie o to, czy Ukraina przeprowadziła ataki na rosyjską bazę lotniczą Engels, położoną ponad 1200 kilometrów od granicy, Budanow powiedział, że będzie mógł odpowiedzieć na to pytanie "dopiero po zakończeniu wojny". Zapytany o to, czy takich ataków będzie więcej odparł: - Myślę, że tak.

"Duży atak na wiosnę"

Budanow powiedział, że spodziewa się, że walki będą "najgorętsze" w marcu, dodając, że Ukraina planuje duży atak na wiosnę. - Naszym celem jest powrót do granic z 1991 roku, które zostały uznane przez wszystkie podmioty prawa międzynarodowego - powiedział.

Budanow, w odpowiedzi na pytanie o przyszłość Rosji mówił, że "w grę wchodzi kilka scenariuszy, ale przesłanie jest jasne: nie należy się bać transformacji Rosji. Przyniesie ona korzyści całemu światu".

Według Budanowa pozostaje tylko kwestia rosyjskiego arsenału nuklearnego "i niekontrolowanego reżimu", który doprowadzi "cały świat do uświadomienia sobie konieczności denuklearyzacji Rosji lub przynajmniej międzynarodowego nadzoru nad jej arsenałem nuklearnym".