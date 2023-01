Do tragedii doszło około godz. 18:30 w dzielnicy Merksem - podają media. Nieznani sprawcy ostrzelali bramę garażową budynku przy ulicy Nieuwdreef.

Za bramą znajdowała się część mieszkalna z prowizoryczną kuchnią, w której przebywało kilka osób, w tym dziecko – relacjonuje burmistrz cytowany przez belgijskie media.

Z informacji podanej przez dziennik „Het Laatste Nieuws” wynika, że 11-latka zginęła od eksplozji kuchenki mikrofalowej, w którą trafiły kule. Pomimo natychmiastowej pomocy sąsiadów nie udało się jej uratować.

Mamy do czynienia z porachunkami bandytów narkotykowych. Trwa między nimi wojna, a przestępcy atakują domy innych przestępców. Przechodziliśmy przez to od miesięcy i stało się to, czego obawiałem się od dawna. Padła niewinna ofiara. Dziecko – powiedział burmistrz Antwerpii.

Andrzej Pawluszek (PAP)