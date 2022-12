Były pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. zwalczania uzależnień został skazany za dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim – poinformowało w czwartek Radio Szczecin. Krzysztof F. był też oskarżony m.in. o udzielenie narkotyków małoletniej.

"Pokrzywdzeni byli małoletni"

Informację podaną przez rozgłośnię o skazaniu Krzysztofa F. potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Tomasz Szaj. Jak przekazał, sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności, ponieważ pokrzywdzeni byli małoletni. W chwili przestępstwa chłopiec miał 13 lat, a dziewczynka 16.

Krzysztof F. został skazany za trzy czyny: dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim, udzielanie narkotyków małoletniej i usiłowanie (udzielenia narkotyków – red.) temuż małoletniemu oraz posiadanie znacznej ilości substancji odurzających – powiedział sędzia Szaj. Jak dodał, mężczyźnie została wymierzona kara 4 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Okoliczności zdarzenia

Do zdarzenia doszło w sierpniu 2020 r., Krzysztof F. został zatrzymany miesiąc później. Wyrok zapadł 27 lipca 2021 roku – półtora roku temu. 14 grudnia 2021 roku sąd z drobną korektą co do kary utrzymał go w mocy. Wyrok jest prawomocny od ponad roku – dodał sędzia Szaj. O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio Szczecin. Według rozgłośni pokrzywdzeni to "dzieci znanej parlamentarzystki". Krzysztof F. był m.in. dyrektorem Wydziału Współpracy Społecznej zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, a także ekspertem wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

W wyborach samorządowych w 2018 r. startował do sejmiku województwa zachodniopomorskiego z komitetu wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, jednak nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.

Autor: Małgorzata Miszczuk, Elżbieta Bielecka