Jeśli papież przyjedzie tutaj i powie nam, że małżeństwo tej samej płci, homoseksualizm są legalne, my powiemy: nie - powiedział minister, cytowany przez lokalne radio Tamazuj. Dodał, że małżeństwa osób tej samej płci są bezbożne.

"Homoseksualizm to grzech"

Wcześniej w wywiadzie dla Associated Press Franciszek przyznał, że niektórzy katoliccy biskupi w niektórych częściach świata popierają przepisy penalizujące homoseksualizm i dyskryminujące osoby o takiej orientacji. Ocenił, że tacy biskupi powinni przejść "proces nawrócenia". Papież zaznaczył zarazem, że homoseksualizm to "grzech".

Franciszek złoży wizytę w Sudanie Południowym w dniach od 3 do 5 lutego.

Papież: Kryminalizacja homoseksualizmu "nie jest ani dobra, ani sprawiedliwa"

Po wywiadzie dla AP Franciszek wysłał list z dodatkowymi wyjaśnieniami do amerykańskiego jezuity, duszpasterza osób LGBT księdza Jamesa Martina. W odręcznej odpowiedzi na jego pytania papież podkreślił: Kiedy powiedziałem, iż [homoseksualizm] to grzech, odnosiłem się po prostu do moralnej nauki katolickiej wskazującej, że każdy akt seksualny poza małżeństwem jest grzechem. Zaznaczył jednocześnie, że sama kryminalizacja homoseksualizmu “nie jest ani dobra, ani sprawiedliwa".

Homoseksualizm jest nadal uważany za przestępstwo w ponad 50 krajach świata.