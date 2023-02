“Prezydent Joe Biden we wtorek spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie, zaś w środę spotka się z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki” - zapowiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby. Dodał, że rozmowa z Dudą będzie dotyczyć m.in. wzmacniania wschodniej flanki NATO.

Jak powiedział podczas briefingu w Białym Domu Kirby, Biden wyruszy w podróż do Polski w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego, a dotrze we wtorek rano. Wtedy też spotka się z prezydentem Dudą, by podziękować mu za postawę w sprawie wojny na Ukrainie i "omówi współpracę dwustronną, a także nasze wspólne wysiłki, by wesprzeć Ukrainę i wzmocnić odstraszanie w ramach NATO".

Kirby zapowiedział, że we wtorek wieczorem Biden wygłosi w Warszawie przemówienie na temat wojny, zapewniając o stałości amerykańskiego poparcia dla Kijowa. W środę z kolei spotka się z przywódcami państw Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO.

Wcześniej, w rozmowie z TVN24 Kirby został zapytany, co według Białego Domu jest najważniejszym elementem nadchodzącej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Jak ocenił, to "zakomunikowanie globalnej społeczności, jak ważne jest zachowanie jedności i wsparcie Ukrainy w zwycięstwie na polu walki". - Polska jest na to świetnym miejscem, ponieważ Polacy byli niezwykle hojni i zdeterminowani, by pomagać Ukrainie - dodał.

Poinformował, że prezydent Biden przekaże w swoim przemówieniu przede wszystkim podziękowania dla Polski za wsparcie Ukrainy i przyjęcie wielkiej liczby uchodźców. Kirby stwierdził również, że Polska "podniosła swoją pozycję w wielu aspektach". - Jest świetnym sojusznikiem w NATO i jest właśnie tam, na wschodniej flance. Dlatego też zagrożenia, wyzwania, są dla narodu polskiego nie filozoficzne, ale rzeczywiste - powiedział.