Według tego źródła zakaz znalazł się wśród nowych reguł dotyczących przyjmowania badaczy i studentów z zagranicy, wprowadzonych przez Instytut Nauk o Przestrzeni Kosmicznej i Aeronautyki (ISAS) we wrześniu ubiegłego roku. JAXA odmówiła komentarza.

Nowe wytyczne

Nowe wytyczne to element działań mających na celu uniemożliwienie zagranicznym agencjom opracowującym broń masowego rażenia dostępu do technologii wykorzystywanych w satelitach i rakietach – podała Kyodo.

Japonia, ważny sojusznik USA w Azji, jednoznacznie potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę i przyłączyła się do wielu zachodnich sankcji, co przyczyniło się do znacznego pogorszenia się relacji Tokio z Moskwą. Japonia ostrzegała też, wspólnie z NATO, przed coraz większym zbliżeniem Rosji z Chinami w sferze wojskowej. Pracy w ISAS nie mogą podejmować również obywatele takich krajów jak Korea Północna, Iran, Irak i Białoruś.

"Studenci z tych państw mogą się w ISAS angażować"

Wobec Chin, Indii i krajów Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) przewidziano wyjątki. Wybitni badacze i studenci z tych państw mogą się w ISAS angażować w prace naukowe za zgodą szefa Instytutu, ale nie mają dostępu do prac działu inżynierii.

Obywatele takich państw, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, mogą aplikować we wszystkich dziedzinach badań. W innej grupie jest Korea Południowa, Turcja i RPA, których obywatele nie mogą zasadniczo być przyjmowani do działu inżynierii – podała agencja Kyodo.

Według źródła nowe wytyczne nie wpływają na osoby, które zostały przyjęte do Instytutu przed ich wprowadzeniem.