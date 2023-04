Włoski urząd ochrony danych osobowych (Garante per la Protezione dei Dati Personali) zablokował w piątek ChatGPT. Powód? Aplikacja, która pozwala prowadzić rozmowy z maszyną, rodzi poważne wątpliwości w dziedzinie ochrony danych użytkowników.

Reklama

"Chodzi o wyciek danych"

Jak wynika z informacji, którą opublikował Garante chodzi między innymi o wyciek danych do jakiego doszło 20 marca. Część korzystających z ChatGPT osób zyskała nagle dostęp do tytułów konwersacji oraz danych dotyczących płatności innych użytkowników. Jak wynika z komunikatu OpenAI, awaria systemu trwała kilka godzin. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Garante ma bowiem wątpliwości co do samej istoty działania chatbota.

Reklama

Dla potrzeb związach z Chat-GPT OnypenAI przetwarza dane osobowe nie tylko użytkowników, ale także osób, których dane znalazły się w zasobach wykorzystanych do szkolenia modeli Sztucznej Inteligencji.

<<<CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>