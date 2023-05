Maile zawierały "uwłaczające, nawołujące do nienawiści i obelżywe treści” – przekazała policja. Trafiły one do odbiorców 21 kwietnia – wśród nich było kilka instytucji żydowskich, w tym synagoga.

Jak podała rzeczniczka policji, z obecnych ustaleń śledczych wynika, że autorem maili był 37-letni mieszkaniec Berlina. Mężczyźnie zarzucono mowę nienawiści i uciekanie się do gróźb.

"Policja zakwalifikowała ten czyn również jako przestępstwo, zagrażające bezpieczeństwu państwa” – podkreśliła dpa.