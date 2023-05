Główna turecka partia opozycyjna stwierdziła nieprawidłowości w 2 269 urnach wyborczych w wyborach prezydenckich i w 4 825 urnach w wyborach parlamentarnych.

Jak powiedział Reutersowi Muharrem Erkek, wiceprzewodniczący CHP, nieprawidłowości w niektórych urnach dotyczą nawet do kilkuset głosów. Śledzimy każdy pojedynczy głos, nawet jeśli nie zmienia on ogólnych wyników” – powiedział Erkek, dodając, że do wyborów w kraju i za granicą przygotowano łącznie prawie 202 tys. urn wyborczych.

"CHP złożyła skargi"

CHP złożyła skargi w związku z podejrzeniem nieprawidłowości w przewidzianych przez prawo terminach – stwierdził Erkek.

W niedzielnych wyborach prezydenckich żaden z dwóch głównych kandydatów nie otrzymał powyżej 50 proc. głosów, dlatego 28 maja odbędzie się druga tura. Zmierzą się w niej urzędujący prezydent Recep Tayyip Erdogan oraz kandydat opozycji Kemal Kilicdaroglu.