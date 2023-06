W największej w Rosji fabryce prochu strzelniczego do broni palnej i amunicji artyleryjskiej, położonej w mieście Kotowsk pod Tambowem, doszło we wtorek do eksplozji; zginęły co najmniej cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych - poinformował ukraiński portal Obozrevatel za rosyjskimi państwowymi agencjami i mediami.

Różne źródła podają rozbieżne szacunki dotyczące zabitych i poszkodowanych. Pojawiają się też doniesienia o pięciu ofiarach śmiertelnych, natomiast liczba rannych jest najczęściej oceniana na 12 osób - czytamy na łamach serwisu.

Sabotaż?

Jak dodano, władze obwodu tambowskiego przekonują, że do wybuchu doszło "z winy człowieka" i nie był to akt terroryzmu ani sabotażu.

W ostatnich miesiącach, podczas inwazji Kremla na Ukrainę, regularnie napływają doniesienia o pożarach, które wybuchają na terytorium całej Rosji i na ziemiach Ukrainy kontrolowanych przez najeźdźców. Płoną zarówno obiekty wojskowe, m.in. koszary i komendy uzupełnień, jak też magazyny paliw, budynki komercyjne i przemysłowe.

Dotychczas informowano o dużych pożarach m.in. w centrum handlowym w podmoskiewskich Chimkach, rafinerii w Angarsku na Syberii, zakładzie produkującym sprzęt rolniczy w Petersburgu, magazynie ropy naftowej w Borisowce w obwodzie biełgorodzkim, niedaleko granicy z Ukrainą, a także siedzibie regionalnych służb granicznych Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w Rostowie nad Donem.

Olga Papiernik