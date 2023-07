Aż 900 milionów dolarów, czyli w przeliczeniu ponad 3,5 miliarda złotych - tyle może wynieść główna wygrana w poniedziałkowym losowaniu amerykańskiej loterii Powerball. To trzecia co do wielkości kumulacja w historii tej gry.

Ostatni taki przypadek - w historii loterii Powerball - że gracz trafił wszystkie pięć numerów z białych kul i jeden z czerwonej miał miejsce stosunkowo niedawno, bo 19 kwietnia 2023 roku. Wówczas zwycięski kupon w Ohio zdobył główną nagrodę w wysokości 252,6 miliona dolarów. Następnie odbyły się 37 kolejne losowania bez zgarnięcia głównej wygranej.

Obecna kumulacja jest natomiast trzecią pod względem wysokości, odkąd zaczęto organizować loterię Powerball. Największa w historii nagroda, w wysokości 2,04 miliarda dolarów, padła w Kalifornii 7 listopada 2022 roku. Zwycięzca - zakładając, że będzie jeden - może zażyczyć sobie wypłaty całej kwoty w jednej racie. W takim przypadku musi się liczyć z tym, że otrzyma tylko około połowy wygranej. Aby otrzymać całość, musi się zdecydować na regularne wypłaty mniejszych kwot. Niezależnie zaś od sposobu wypłaty, na jaki zdecyduje się zwycięzca, od pieniędzy trzeba jeszcze odprowadzić podatek, który wyniesie co najmniej 37 procent. Szanse na wygranie wynoszą 1 do 292,2 mln.