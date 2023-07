Jarosław Kaczyński powiedział podczas weekendowego pikniku rodzinnego: Naprawdę zwyciężymy i pamiętajcie o tym ryżym, pamiętajcie, bo to jest dziś największe zagrożenia dla Polski.Miało być rodzinnie i piknikowo, wyszło mu rynsztokowo. Widać, że PiS-owi nerwy już puszczają i zachowuje się jużchamsko - powiedziała Katarzyna Lubnauer - wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

"Ulice Zielonej Góry są praktycznie puste"

Donald Tusk nie był dłużny Kaczyńskiemu. Smród setek bezkarnych, nielegalnych składowisk, smród PiS-owskiej korupcji w całej Polsce - powiedział lider PO.-Za czasów rządów PSL-PO sprowadzono 110, 142, 153 tys. ton śmieci, za czasów PiS doszliśmy do 434 tys. ton, czyli 3-krotnie wzrosła masa śmieci sprowadzanych z zagranicy - stwierdziła Lubnauer i nawiązała do pożaru niebezpiecznych odpadów w Zielonej Górze. W Przylepie jest problem taki, że mieszkańcy naprawdę nie są pewni, że to, co dostało się do atmosfery, a również co się może dostać do wód, bo przecież jak mamy proces gaszenia pożaru, to skażone może zostać całe środowisko. Widzimy ulice Zielonej Góry, które są puste praktycznie, jak widać mieszkańcy nie ufają – zaakcentowała posłanka Nowoczesnej.

Jak widziałam panią min. Moskwę, która siedziała razem z panem Ozdobą, w maseczce z wysokim filtrem na spotkaniu, kiedy uspokajają obywateli, że wszystko jest w porządku. Czy możemy im ufać? Oni się zabezpieczyli, mają maski 95, czy inne. Natomiast mieszkańcom Zielonej Góry powiedzieli, że wszystko jest ok. Jakby było wszystko ok, to nie założyliby takich maseczek – powiedziała Lubnauer.