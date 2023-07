Prezes PiS był w niedzielę na pikniku rodzinny w Stawiskach na Podlasiu. - I to wszystko jest w gruncie rzeczy jeden człowiek, on się nazywa Donald Tusk i wykorzystuje, każdą okazję, dokładnie każdą okazję, żeby budzić niepokój, budzić nienawiść, żeby stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety, a może być jak ostatnio pożar, pożar, za który oni odpowiadają - mówił Kaczyński.

Według prezesa PiS "te śmietniska na zachodzie Polski to jest wynik ich rządów". - Tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk, to są niemieckie śmieci. To jest przewóz niemieckich śmieci i tak będzie, tak będzie Polska wyglądała, gdyby oni przyszli do władzy - powiedział Kaczyński.

Na te słowa zareagował Donald Tusk umieszczając na Twitterze film z odpowiedzią na te zarzuty.

Czy znacie rozwiązanie tej zagadki? Mogli ściągnąć z UE 260 mld zł, a ściągnęli w czasie swoich rzadów 2,5 mln ton śmieci. Zasypali całą Polskę, na setkach składowisk legalnych i nielegalnych. Rozwiązanie tej zagadki jest proste. Pieniądze europejskie miały trafić do każdej polskiej rodziny i byłyby kontrolowane przez UE, a na śmieciach zarabiają tylko oni - mówi szef PO na filmiku.

Tak, dzisiaj można powiedzieć, że w ostatnich latach Polską rządzi mafia śmieciowa. A wiecie co jest najgorsze w tych zdarzeniach w Zielonej Górze? Ogłosili, że ludziom nic nie grozi a sami siedzą i naradzają się w maseczkach a monitoring badający skażenie powietrza wyłączyli - mówi Tusk.

Pożar w Przylepie

Od soboty z pożarem hali w Przylepie, w której składowane są niebezpieczne substancje, walczy około 200 strażaków. Pożar już się nie rozprzestrzenia, jest pod pełną kontrolą i nie ma zagrożenia, by się rozprzestrzenił w przyszłości – podał w niedzielę rzecznik lubuskiej PSP st kpt. Arkadiusz Kaniak.