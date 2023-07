Reklama

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dodało wczoraj na stronie rządowej komunikat ostrzegający przed pożarami występującymi na południu Europy w lokalizacjach, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony polskich turystów. W grupie wymienianych państw była między innymi Chorwacja, ale także Grecja, Turcja czy Tunezja.

Chorwacja: Pożar w pobliżu "Perły Adriatyku"

W Chorwacji pożar pojawił się niespełna kilkanaście kilometrów od popularnego miasta Dubrownik. Lokalizacja ta określana mianem "perła Adriatyku" jest jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Chorwacji. Pożar w okolicy Dubrownika pojawił się w poniedziałek, 24 lipca – takie dane podała Ambasada RP w Zagrzebiu. Zgodnie z informacjami od Chorwackiej Wspólnoty Strażaków w gaszenie pożaru zaangażowanych było ponad 100 strażaków oraz 2 samoloty.

Chorwacja ma problem z ugaszeniem pożarów

Próby gaszenia pożarów w Chorwacji napotykają na znaczne przeszkody naturalne. Niestety silny wiatr bardzo utrudnia działania straży. Nie tylko uniemożliwia gaszenie pożaru z użyciem samolotów, ale także powoduje jego szybkie rozprzestrzenianie się.

W gaszeniu pożaru przeszkadza także bardzo wysoka temperatura powietrza, która często przekracza 40°C. Podczas rozmowy z dziennikarzem portalu dnevnik.hr komendant powiatowej straży pożarnej Stjepan Simovic poinformował, że ogień objął większy obszar, ale obecnie budynki nie są zagrożone. Dodał jednak, że niebezpieczeństwo nadal istnieje.

Skutki pożaru w Chorwacji

Pożary występujące na tak dużym obszarze to ogromne straty dla krajowej gospodarki. To również poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, w tym turystów, którzy udają się na wakacje w te rejony. Jakie będą ostateczne skutki tego pożaru? Na razie nie wiadomo. Póki co występują spore trudności z jego ugaszeniem.

Co z zaplanowanym urlopem w Chorwacji?

Jeżeli wybieramy się na południe Europy, zalecana jest duża ostrożność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże w te rejony. Jeśli jednak chcemy się tam udać na urlop wakacyjny warto śledzić aktualne prognozy pogody, a także zgłosić swoją podróż w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Odyseusz" - https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki temu otrzymamy powiadomienia między innymi o aktualnej sytuacji pogodowej i zagrożeniach w rejonie, w którym aktualnie jesteśmy.

Na co jeszcze zwrócić uwagę podczas podróży do Chorwacji

Tegoroczne pożary w Chorwacji nie są jedynym zagrożeniem naturalnym dla turystów oraz miejscowych. W lipcu przez tereny Chorwacji przeszła także nawałnica i to z jej powodu został ogłoszony czerwony alert pogodowy.