Pożary nie tylko w Grecji. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ opublikowało na stronie rządowej ostrzeżenie o pożarach w krajach, które Polacy często wybierają jako kierunek swoich wakacji. W komunikacie MSZ wspomniane są państwa takie jak Turcja, Tunezja, Grecja, czy Chorwacja. Ambasady Polski w tych krajach będą na bieżąco informować Polaków o aktualnej sytuacji za pośrednictwem swoich stron internetowych i oficjalnych profili na portalach społecznościowych.

Co zrobić, gdy podczas wyjazdu zagranicznego boimy się o swoje życie i zdrowie?

W specjalnym komunikacie Ministerstwo Spraw zagranicznych zwraca uwagę na to, że w przypadku wyjazdów grupowych za nasze bezpieczeństwo odpowiada organizator wyjazdu. Bez względu na to, czy wyjeżdżamy z grupą, czy też organizujemy wyjazd sami, zawsze gdy czujemy grożące nam niebezpieczeństwo możemy skontaktować się z odpowiednią placówką zagraniczną. Możemy też skorzystać z telefonów alarmowych, które są dostępne przez całą dobę. Ich lista znajduje się na stronie ministerstwa. Na liście podane jest ponad 500 pozycji polskich przedstawicielstw na świecie, z których pomocy można skorzystać w sytuacji kryzysowej.

MSZ radzi: Zarejestruj się w systemie Odyseusz

Zanim wyjedziesz za granicę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych radzi nie tylko spisanie sobie danych kontaktowych do najbliższej polskiej placówki, ale także zarejestrowanie się w systemie Odyseusz na stronie: odyseusz.msz.gov.pl.

Aby skorzystać z jego pomocy podczas naszej podróży, można wykorzystać z jedną z 2 opcji:

zgłoszenie podróży lub

założenie profilu w systemie.

Dla osób, które sporadycznie wyjeżdżają za granicą MSZ poleca proste zgłoszenie bez zakładania profilu na stronie. Takie zgłoszenie jest zazwyczaj archiwizowane w ciągu 2 tygodni od zakończenia wyjazdu. Dla osób podróżujących częściej oraz okresowo przebywających za granicą poleca się założenie własnego konta w Odyseuszu. Takie konto pozwala na poprawną modyfikację danych kontaktowych oraz bardzo szybkie zgłaszanie lokalizacji kolejnych wyjazdów.

W czym pomaga Odyseusz?

Zgłoszenie swojego pobytu w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Odyseusz jest dobrowolne. Jednak ministerstwo do tego zachęca. Dlaczego zgłoszenie naszej podróży w systemie może nam pomóc? Otóż Odyseusz umożliwia otrzymywanie powiadomień o ewentualnych zagrożeniach występujących w kraju, do którego podróżujemy. Udostępnia także informacje konsularne. Ponadto, gdy wystąpią sytuacje nadzwyczajne w kraju naszego pobytu, ministerstwo będzie mogło się z nami skontaktować w celu udzielenia informacji potrzebnych do zachowania naszego bezpieczeństwa, a także wskazania właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej, która może nam udzielić pomocy.

Pożary nie tylko w Grecji, ale również w Chorwacji

Według najnowszych doniesień w Chorwacji pożary szaleją głównie blisko Dubrownika - miasta popularnego nie tylko wśród polskich turystów. Obecnie z pożarem blisko Dubrownika walczą chorwaccy strażacy. Pożar powstał we wtorek, 25 lipca. Strażacy nadal próbują ugasić pożar, który pojawił się na terenach położonych na południe od perły Adriatyku.

Sytuacja pożarowa w Tunezji

Niebezpieczna sytuacja pożarowa występuje również w Tunezji. Ogień, który zajął lasy i gaje oliwne w północnych rejonach Algierii, rozprzestrzenił się także na tereny przygraniczne. Okresowo zamknięto dwa przejścia graniczne na granicy Algierii i Tunezji. Niestety ogień z graniczącej z Tunezją Algierii przeniósł się do okolic miasta Tabarka w przygranicznym rejonie Dżunduba. Sama Algieria walczy obecnie z 15 pożarami lasów. Ugaszenie ich utrudnia gorący wiatr sirocco wiejący z nad Sahary oraz bardzo wysokie temperatury w tym rejonie sięgająca prawie 50°C.

Sytuacja pożarowa w Turcji

Pożary wystąpiły w ostatnim czasie również w Turcji. We wtorek ogień pojawił się niedaleko popularnego kurortu Antalya. Z żywiołem walczą liczn ezastępy straży pożarnej.