Prąd atlantycki, którego częścią jest Golfsztrom może wkrótce przestać funkcjonować - ostrzegają naukowcy, którzy opublikowali swoje badania w "Nature". Jak pisze CNN, z badań wynika, że zmiany mogą się zacząć już w 2025, a na pewno w okolicy połowy stulecia.

Czym jest prąd atlantycki?

Prąd atlantycki działa jak "wielki pas transmisyjny" - przenosi ciepłą wodę z tropików w stronę Północnego Atlantyku, gdzie woda się ochładza i wraca na południe. Pomaga w ten sposób regulować globalny klimat. Jeśli go zabraknie, pojawią się ekstremalne zjawiska pogodowe zimą, a do tego znacząco wzrośnie poziom mórz i oceanów.

"To wpłynie na każdą osobę na planecie"

Według naukowców, podobne zjawisko miało miejsce 12 tysięcy lat temu, gdy gwałtowne roztopienie lodowców spowodowało wstrzymanie tych prądów. Doprowadziło to do dużego wzrostu temperatury na północnej półkuli. Teraz może dojść do podobnego zjawiska. To wpłynie na każdą osobę na planecie- tłumaczy Peter de Menocal z Instytutu Oceanograficznego Woods Hole.

Przełomowe odkrycie: Zmiany nastąpią dużo szybciej niż sądzono

Naukowcy do tej pory wierzyli, że prądy atlantyckie będą się osłabiać w tym stuleciu, jednak nie przestaną funkcjonować do 2100. Według nowego badania nastąpi to jednak dużo szybciej.