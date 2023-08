W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że 4 sierpnia Putin podpisał ustawę, która pozwoli na wyposażenie Rosgwardii w broń ciężką. Rosgwardia, która liczy do 200 tys. osób personelu na pierwszej linii, została utworzona w obecnej formie w 2016 roku i jest kierowana przez byłego ochroniarza Putina, Wiktora Zołotowa.

Wzmocnienie po buncie Prigożyna

Jak zauważono, decyzja o jej wzmocnieniu nastąpiła po nieudanym buncie najemniczej Grupy Wagnera w czerwcu tego roku, a pomimo twierdzenia Zołotowa, że jego siły działały "doskonale" podczas buntu, nie ma dowodów na to, że Rosgwardia przeprowadziła jakąkolwiek skuteczną akcję przeciwko Grupie Wagnera, choć był to dokładnie taki rodzaj zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, do którego stłumienia została zaprojektowana.

"Ponieważ Zołotow wcześniej sugerował, że ciężki sprzęt powinien obejmować artylerię i śmigłowce szturmowe, posunięcie to sugeruje, że Kreml zwiększa zasoby Rosgwardii jako jednej z kluczowych organizacji zapewniających bezpieczeństwo reżimu" - uważa brytyjski resort obrony.