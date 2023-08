Młodej kobiecie udowodniono, że w maju i czerwcu 2022 roku przekazała funkcjonariuszowi rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) dane o lokalizacji jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w Bachmucie i okolicach. Została przez niego zwerbowana w zamian za wynagrodzenie i 14 razy przekazała informacje. Na zrzutach ekranu z Google Maps zaznaczała m.in. obiekty przemysłowe i placówki edukacyjne, a wojska rosyjskie ostrzeliwały te obiekty.

Prokuratura poinformowała, że kobietą kierowały, oprócz korzyści materialnych, również motywy ideologiczne. Do czasu ogłoszenie wyroku przebywała w areszcie; nie podano kiedy została zatrzymana.

W Bachmucie i okolicach od początku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę toczą się jedne z najcięższych walk. Bitwa o samo miasto to najdłuższe i najbardziej krwawe starcie podczas wojny, które trwało od sierpnia 2022 r. do 20 maja 2023 r., kiedy to szef rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oświadczył, że jego jednostki zdobyły Bachmut. Obecnie w okolicach również toczą się ciężkie walki; okolice Bachmutu są jednym z głównych kierunków ukraińskiej kontrofensywy.