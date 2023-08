Rosji udało się wystrzelić swój pierwszy księżycowy lądownik od 47 lat. Nosi on nazwę Łuna 25. Ma on wylądować na południowym biegunie ziemskiego satelity. W tym samym kierunku zmierza indyjska misja Chandrayaan-3, jest to też cel pierwszej od dekad załogowej misji NASA Artemis 3. Znajdujący się pod jego powierzchnią lód może pomóc przygotować się do podróży na Marsa.

"Wyścig o to, kto wyląduje pierwszy"

Druga próba wylądowania na Księżycu

Misja Artemis 3. NASA planuje wysłać na Księżyc kobietę i Afroamerykanina Reklama Statek kosmiczny bez załogi wystartował z kosmodromu Wostocznyj w obwodzie amurskim w Rosji. Łapiąc stopa na pokładzie rakiety Sojuz-2 Fregat, Łuna 25 wystartowała o 8:10 czasu lokalnego w piątek. Jak podaje Reuters, mieszkańcy okolicznej wioski zostali tymczasowo ewakuowani na czas startu, ponieważ istnieje "szansa jedna na milion", że jeden z elementów rakiety Łuna 25 może tam spaść. Statek ma najpierw wejść na orbitę wokół Ziemi, a następnie przenieść się na orbitę Księżyca i ostatecznie zejdzie na jego powierzchnię. Ostatni rosyjski lądownik księżycowy, Luna 24, wylądował na Księżycu 18 sierpnia 1976 r. "Wyścig o to, kto wyląduje pierwszy" Reklama Luna 25 i indyjska misja Chandrayaan-3, która wystartowała w połowie lipca, wylądują na południowym biegunie Księżyca 23 sierpnia. Według Reutersa jest to wyścig o to, który kraj wyląduje pierwszy. Zaprzeczył temu Roskosmos, który zapewnił, że obie misje nie powinny sprawiać sobie nawzajem problemów, ponieważ ich specyficzne strefy lądowania różnią się. Reklama Łuna 25, zwana także Luna-Glob-Lander, będzie przez rok badać skład polarnej gleby Księżyca oraz plazmę i pył zawarte w bardzo cienkiej atmosferze Księżyca. Czteronożny lądownik zawiera rakiety do lądowania, zbiorniki paliwa, panele słoneczne, komputery i ramię robota wyposażone w czerpak do pobierania próbek księżycowych, a także zestaw instrumentów do badania próbek i egzosfery. Początkowo Roskosmos i Europejska Agencja Kosmiczna planowały współpracować przy Łuna 25, a także Łuna 26, Łuna 27 i łaziku ExoMars. Jednak to partnerstwo zostało zerwane w kwietniu 2022 r. po inwazji Rosji na Ukrainę. Druga próba wylądowania na Księżycu Natomiast indyjski lądownik Chandrayaan-3, który zawiera lądownik, łazik i moduł napędowy, wystartował 14 lipca i wszedł na orbitę księżycową w zeszły weekend. Misja jest drugą próbą wylądowania Indii na południowym biegunie Księżyca po tym, jak Chandrayaan-2 rozbił się na jego powierzchni we wrześniu 2019 r. Jeśli misja się powiedzie, Indie staną się dopiero czwartym krajem, który dokonał tego wyczynu, za Stanami Zjednoczonymi, byłym Związkiem Radzieckim i Chinami. Chandrayaan-3 spędzi na Księżycu kilka tygodni, na przeprowadzając serię eksperymentów naukowych, aby dowiedzieć się więcej o składzie księżyca. Misja Artemis 3. NASA planuje wysłać na Księżyc kobietę i Afroamerykanina Z kolei NASA planuje po raz pierwszy wysłać na księżyc kobietę i Afroamerykanina na południowym biegunie Księżyca pod koniec 2025 r. podczas misji Artemis 3. Powodem, dla którego wysłano tak wiele misji w celu zbadania tego regionu Księżyca, są jego potencjalne zasoby. Głębokie, stale zacienione kratery na południowym biegunie naszego satelity mogą zawierać lód, który można wykorzystać do produkcji wody pitnej, tlenu i paliwa – jest to kluczowa kwestia, ponieważ agencje takie jak NASA chcą w przyszłości badać Księżyc przez dłuższy czas. 50 lat hip-hopu. 50 najlepszych filmów i seriali w streamingu Zobacz również Nastąpiło ponowne zainteresowanie Księżycem i oczywiście dzieje się tak ze względu na potencjał wody. Wrócimy, aby nauczyć się żyć w głębokim środowisku kosmicznym przez długi czas, abyśmy mogli polecieć na Marsa i bezpiecznie wrócić - powiedział administrator NASA Bill Nelson. Zapytany o start Luny 25, Nelson powiedział "życzymy im wszystkiego najlepszego", zauważając, że NASA współpracuje ze swoim rosyjskim odpowiednikiem od czasów sowieckich od 1975 roku. Michał Perzyński Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję