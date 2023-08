Donald Trump - jak podaje agencja Bloomber - usłyszał już 91 zarzutów. Były prezydent głosi, że jest niewinny, ale gdyby skazano go we wszystkich sprawach, to groziłoby mu kilkaset lat za kratkami. Jak jednak przyznaje Bloomberg, najbardziej czarny scenariusz dla Trumpa raczej się nie sprawdzi.

Dlaczego? Po pierwsze sędziowie rzadko dają maksymalne wyroki, a po drugie sędziowie pozwalają, by wyroki biegły jednocześnie, a się nie sumowały.

Lista zarzutów

Fałszywe oświadczenia (Georgia) - dwa zarzuty, za które grożą 5 lat więzienia

Składanie fałszywych dokumentów (Georgia) - jeden zarzut, 10 lat więzienia

Spisek, by złożyć fałszywe dokumenty (Georgia) - jeden zarzut, pięć lat więzienia

Spisek, by złożyć fałszywe oświadczenia (Georgia) - dwa zarzuty, 2,5 roku więzienia

Spisek, by popełnić fałszerstwo (Georgia) - dwa zarzuty, 7,5 roku więzienia

Spisek, by udawać urzędnika (Georgia) - jeden zarzut, 2,5 roku więzienia

Zabieganie o to, by urzędnik naruszył swoją przysięgę (Georgia)- trzy zarzuty, trzy lata

Naruszanie antymafijnej ustawy RICO (Georgia) - jeden zarzut, 20 lat.

Próba zakłócania oficjalnego postępowania (sprawa departamentu sprawiedliwości, dotycząca wyborów w 2020) - jeden zarzut, 20 lat.

Spisek, by zakłócić oficjalne postępowanie (sprawa wyborów w 2020) - jeden zarzut, 20 lat.

Spisek, by zagrozić komuś przed wykorzystaniem jego praw konstytucyjnych - jeden zarzut, 10 lat

Spisek, by oszukać USA - jeden zarzut, pięć lat

Zatrzymanie dokumentów, dotyczących bezpieczeństwa narodowego - 32 zarzuty, 10 lat więzienia za każdy

Spisek, by opóźnić postępowanie sądowe - jeden zarzut, 20 lat

Ukrywanie dokumentów przed oficjalnym postępowaniem - jeden zarzut 20 lat

Ukrywanie dokumentów przed federalnymi śledczymi - jeden zarzut, 20 lat

Spiskowanie, by ukryć dokumenty - jeden zarzut, pięć lat

Okłamywanie rządu USA - jeden zarzut, pięć lat

Zmiana, zniszczenie lub ukrywanie czegoś przed rządem - dwa zarzuty po 20 lat

Fałszowanie danych firmy - 34 zarzuty, po 4 lata za każdy