Władimir Putin na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką powiedział, że Moskwa "nigdy nie odmówiła negocjacji w sprawie Ukrainy", ale - jak dodał "Kijów powinien wprost powiedzieć, że jest na nie gotowy" - donosi Interfax. Putin dawał Ukraińcom rady, co powinni zrobić, by "nie tańczyć do czyjejś muzyki".

Nigdy nie odmawialiśmy negocjacji. Mówiłem to, ale nie słychać odzewu z drugiej strony - powiedział Putin. Skomentował też słowa sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, który powiedział, że Władimir Putin nie jest obecnie zainteresowany "konstruktywną dyplomacją". - Do tanga trzeba dwojga - mówił Blinken. "Tango jest dobre, ważne, by nie zapomnieć o hopaku" W odpowiedzi Putin powiedział, że "tango jest dobre", ale dla Ukrainy "ważne jest, aby nie zapomnieć o hopaku", ukraińskim tańcu ludowym. - W przeciwnym razie będą tańczyć jak wam zagrają, do czyjejś muzyki i czyjejś melodii przez cały czas - radził Ukraińcom Putin. Jeśli chodzi o Amerykanów, nie wiedzą, jak tańczyć to tango. To niesamowita muzyka, ruchy są piękne. Ale Stany Zjednoczone próbują rozwiązać wszystko z pozycji siły lub za pomocą sankcji ekonomicznych lub ograniczeń finansowych, groźby użycia siły wojskowej lub jej użycia. Próbują kogoś czegoś nauczyć, ale sami nie wiedzą, jak to zrobić - powiedział Putin. Kreml wielokrotnie powtarzał, że nie widzi możliwości negocjacji z Ukrainą - przypomina niezależny portal Meduza. 11 września rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow powiedział, że "w tej chwili nie ma żadnych przesłanek do wznowienia procesu negocjacyjnego", dodając, że strona rosyjska i Putin "od samego początku pozostają na nie otwarci". "Tak długo, jak ROsja pozostanie…" Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że wojna będzie trwała "tak długo, jak Rosja pozostanie na terytorium Ukrainy". Jego zdaniem porozumienie osiągnięte w drodze negocjacji nie będzie trwałe. Zauważył również, że ci, którzy decydują się rozmawiać z Putinem, "oszukują samych siebie". Bartosz Lewicki