"Rząd podjął niedawno decyzję o jak najszybszym dostarczeniu Ukrainie dwóch pojazdów do usuwania min, oprócz starszych wykrywaczy min, które już zostały jej przekazane" – podało źródło rządowe, cytowane przez dziennik Chosun Ilbo. "Jest to odpowiedź na zdecydowaną prośbę ukraińskiego rządu i obietnicę prezydenta Jun Suk Jeola dotyczącą wsparcia Ukrainy".

Jak zaznacza dziennik, nie jest to broń śmiercionośna, ale może być używana do przełamania linii obrony wroga, co czyni go najpotężniejszym sprzętem, jaki Korea Południowa dotychczas dostarczyła Ukrainie.

Czym jest K600 "Rhino"?

K600 "Rhino" to koreańskiej produkcji pojazd przeznaczony do "zwiększenia manewrowości sił zmechanizowanych poprzez usuwanie przeszkód, takich jak miny, skały i bariery" – informuje na swojej stronie koncern Hyundai Rotem. Pług rozminowujący o szerokości 3,8 m umożliwia przeczesywanie gruntu do głębokości 0,3 m i neutralizowanie min z zaawansowanymi zapalnikami poprzez emisję pola magnetycznego.

Specjalna prośba rządu w Seulu

Rząd w Seulu miał zwrócić się z prośbą do wojsk ukraińskich o wykorzystanie pojazdów wyłącznie do operacji humanitarnych, jak oczyszczanie odbitych terytoriów – podkreślają koreańskie media.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał w rozmowie z BBC w czerwcu, że 200 tys. km kw. ukraińskiego terytorium zostało zaminowane przez siły rosyjskie. Podczas dwustronnego spotkania na szczycie G7 w Hiroszimie w maju, prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol obiecał Zełenskiemu wysłanie nieśmiercionośnej broni. W lipcu w trakcie wizyty na Ukrainie Jun potwierdził obietnicę przekazania większej liczby wykrywaczy min i pojazdów oczyszczających.

Prezydent Jun zapowiedział także podczas szczytu G20 w Delhi, że w nadchodzących latach jego kraj przekaże Ukrainie pomoc wartą 2,3 mld USD.