Jak tłumaczy w "Wall Street Journal" komandor Jeremiah Daley, okręty bezzałogowe USV Mariner i USV Ranger, które przepłynęły z USA do bazy Siódmej Floty w Yokosuce mają posłużyć jako zamienniki okrętów załogowych. Na przykład jeden niszczyciel i dwa bezzałogowce mogą zastąpić trzy niszczyciele - tłumaczy.

USV Ranger i Mariner to najnowsze, bezzałogowe jednostki US Navy, należące do projektu "Ghost Fleet Overlord", założonego w 2018. Mają 59 metrów długości i 10 metrów szerokości. Są przystosowane do systemu AEGIS. Do tej pory odpalano z nich pociski SM-6.

Czym jest system Aegis?

Aegis to system kontroli i obrony przeciwrakietowej stosowany przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych i kilka innych państw. System Aegis został zaprojektowany do wykrywania, śledzenia i zwalczania zagrożeń balistycznych i powietrznych, w tym pocisków balistycznych, rakiet przeciwlotniczych i innych obiektów.

Jaką rolę mają pełnić okręty?

US Navy chce, wysyłając te okręty, dać do zrozumienia Chinom, że nie pozwoli na prowokacje wobec Tajwanu i będzie też bronić Japonii. Misja - jak pisze "WSJ" - ma też pokazać Pekinowi, że mimo, że chińska flota stała się większa niż amerykańska, to jednak US Navy dysponuje przewagą technologiczną na morzu.