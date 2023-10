"Przepisanie się do komisji, do której zgłosiło się mało wyborców, pozwoli Państwu na uniknięcie kolejki do oddania głosu” - informuje konsulat.

Okazuje się, że prawie we wszystkich komisjach wyborczych na terytorium Niderlandów zrejestrowała się "duża liczba głosujących" i w celu uniknięcia kolejek rekomendowany jest wybór innej komisji.

Z informacji, zawartej na stronie polskiego MSZ w serwisie eWybory, wynika, że tak jest m.in. w Amsterdamie, Bredzie, Brunssum oraz w Hadze. Nie dotyczy to jedynie komisji w Groningen na północy kraju.

"Informujemy o możliwości przepisania się do obwodowych komisji wyborczych poza Holandią - w Niemczech i Belgii" - dodano w komunikacie Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Hadze.

"Sugerujemy rozważenie np. komisji z siedzibą w Aachen, Kleve, Emmerich am Rhein (Niemcy) lub komisji w Antwerpii i Brukseli (Belgia)" – czytamy w komunikacie.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek