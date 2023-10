W miejscu, gdzie teraz znajduje się laboratorium o nazwie "le Pavillon des Sources" ("Pawilon Źródeł" - red.), ma bowiem stanąć 7-pietrowy nowoczesny budynek uniwersytecki. To w tym laboratorium Maria Skłodowska-Curie składowała i przygotowywała do badań radioaktywne substancje.

Paryski Instytut Curie jest częścią należącego do paryskiej Sorbony uniwersyteckiego kompleksu imienia Piotra i Marii Curie (Campus Pierre-et-Marie-Curie - Val-de-Grâce). Zarówno dyrekcja Instytutu Curie, jak i rektorat paryskiej Sorbony odmawiają komentarzy.

Trwa wyścig z czasem

Paryskie stowarzyszenia obrońców zabytków złożyły wniosek we francuskim Ministerstwie Kultury, by przeznaczone do zburzenia laboratorium polskiej noblistki umieścić na liście chronionych prawnie zabytków. Wtedy ten budynek, który wzniesiono w 1914 roku, nie mógłby zostać zrównany z ziemią.

Francuskie Ministerstwo Kultury poinformowało, że rozpatruje ten wniosek. Według wielu obserwatorów trwa wyścig z czasem, bo zabytkowe laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie i znajdujący się koło niego ogród, w którym Polka zwykła odpoczywać, mogą zostać w każdej chwili zburzone. Odpowiednie pozwolenia w tej sprawie zostały wydane już w marcu tego roku. Zdaniem członka Rady Miejskiej Paryża Emila Meuniera, który sprzeciwia się zburzeniu zabytkowego laboratorium, nie ma konieczności budowania w tym rejonie francuskiej stolicy nowego budynku uniwersyteckiego.

Propozycja

Meunier proponuje, by należący do Sorbony kompleks uniwersytecki imienia Piotra i Marii Curie przejął jeden z pustych budynków, które znajdują się na północno-wschodnich obrzeżach Paryża. Dyrekcja Instytutu Curie i rektorat paryskiej Sorbony nie skomentowały jednak takiej możliwości.

W czerwcu 2022 roku Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation, zdecydowała się kupić domek letniksowy Marii Skłodowskiej-Curie w podparyskiej miejscowości Saint-Remy-les-Chevreuse. Otoczony jest on ogrodem o powierzchni blisko tysiąca metrów kwadratowych. Polska noblistka przyjeżdżała tam wraz z mężem, kiedy nie pracowała - głównie na wakacje. Zainteresowani kupnem tego domu byli nabywcy z różnych krajów.