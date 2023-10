W codziennej aktualizacji wywiadowcze podkreślono, że międzynarodowa izolacja zmusiła Rosję do przekierowania swoich wysiłków w zakresie polityki zagranicznej na mniej pożądane wcześniej partnerstwa w celu uzyskania wsparcia dyplomatycznego, gospodarczego i wojskowego.

Militarna pomoc Iranu

Wskazano, że irańska pomoc wojskowa dla rosyjskiej kampanii w Ukrainie objęła setki bezzałogowych statków powietrznych (OWA UAV) oraz amunicję artyleryjską. Irańskie drony stały się kluczowym elementem rosyjskiej kampanii ataków dalekiego zasięgu na Ukrainę. Umowa ta została obecnie rozszerzona o montaż i produkcję tych bezzałogowych statków powietrznych na licencji w zakładzie w Rosji.

Dodano, że rosyjsko-irańskie więzi dyplomatyczne i gospodarcze również uległy intensyfikacji. Zaangażowanie Rosji w relacje z Iranem za pośrednictwem wielonarodowych forów niemal na pewno wzrośnie po niedawnym przyjęciu Iranu do Szanghajskiej Organizacji Współpracy i zaproszeniu go do gospodarczego forum BRICS. Iran niedawno stwierdził, że Rosja zainwestowała w Iranie 2,76 mld USD w latach 2022-23.

Jest wysoce prawdopodobne, że więzi gospodarcze pogłębią się, w miarę jak Rosja stara się złagodzić efekt nałożonych przez Zachód sankcji – napisano.