Times of Israel pisze, że ta operacja wojskowa to następstwo przeniknięcia co najmniej dwóch niezidentyfikowanych bojowników, którzy przedostali się na terytorium Izraela z Libanu.

Atak na punkt obserwacyjny Hezbollahu w Libanie?

BBC podaje natomiast, że w mediach społecznościowych opublikowano film, na którym widać rzekomo zbombardowany punkt obserwacyjny proirańskiego ugrupowania Hezbollah na terenie Libanu, lecz stacja nie jest w stanie zweryfikować tej informacji.