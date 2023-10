Izrael kontynuuje kontratak na Strefę Gazy, bombardując z powietrza tysiące celów. 300 tys. rezerwistów trafiło już do baz, ale operacja lądowa wciąż się nie zaczęła. "Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. Będzie wyjątkowo trudna do przeprowadzenia" – mówi DGP Eldad Szawit, były pracownik izraelskich struktur wywiadowczych.

W tym czasie Amerykanie liżą rany po swojej strategii bliskowschodniej. Z kolei z Brukseli płyną sprzeczne sygnały co do kontynuacji pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków. Część państw Wspólnoty chce jej ograniczenia, inne domagają się jedynie audytu, do kogo dokładnie trafiają unijne pieniądze.