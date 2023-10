Unia Europejska od lat dostarcza pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, a w obecnych programach miała do zagospodarowania na ten cel ponad 600 mln euro. Choć Komisja Europejska od kilku dni zarzeka się, że ani jedno euro nie trafiło do rąk Hamasu, część państw zażądała zatrzymania jakiejkolwiek pomocy humanitarnej. Brak jednomyślności w tej sprawie powoduje, że podjęte we wtorkowy wieczór decyzje trudno jednak uznać za ostateczne.

