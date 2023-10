Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że zajścia w Machaczkale w Dagestanie, gdzie w niedzielę doszło do zamieszek o wydźwięku antyizraelskim, z hasłami antysemickimi, to część "masowo rozpowszechnionej w Rosji kultury nienawiści do innych narodów".

W ciągu ostatniego roku minister spraw zagranicznych Rosji (Siergiej Ławrow PAP) pozwolił sobie na kilka wypowiedzi antysemickich. Także rosyjski prezydent sięgnął po wyobrażenia antysemickie. Dla propagandystów rosyjskich w telewizji państwowej retoryka nienawiści jest czymś zwyczajnym - ocenił Zełenski w komentarzu opublikowanym w niedzielę wieczorem na platformie X. Reklama Dodał, że ostatnia fala przemocy na Bliskim Wschodzie wywołała "antysemickie wypowiedzi" w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Ocenił, że "głęboko zakorzeniony jest rosyjski antysemityzm i nienawiść do innych narodów". Ostrzegł, że "nienawiść skłania do agresji i terroru", a także wezwał do działań na rzecz przeciwstawienia się nienawiści". Ławrow wywołał burzę w 2022 roku, stwierdzając w wywiadzie prasowym, że Adolf Hitler "miał żydowskie pochodzenie"; w tym samym wywiadzie Ławrow nazwał Żydów największymi antysemitami. W reakcji szef MSZ Izraela Jair Lapid powiedział, że oskarżanie samych Żydów o antysemityzm "to najniższy poziom rasizmu". Reklama Putin, który przed napaścią na Ukrainę nie był znany z publicznych wypowiedzi antysemickich, latem br. wypominał Zełenskiemu jego żydowskie pochodzenie. Jesienią br. Putin w pogardliwy sposób wypowiedział się o tym, że jego były współpracownik Anatolij Czubajs przyjął obywatelstwo Izraela. Czubajs, jeden z niewielu prominentów rosyjskich z lat 90., który utrzymał się u władzy za rządów Putina, bez rozgłosu wyjechał z Rosji po inwazji na Ukrainę. W latach 90. był jednym z autorów rosyjskiej transformacji gospodarczej po upadku ZSRR. Anna Lewicka twitter Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję