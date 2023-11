Amerykańskie Towarzystwo Ornitologiczne, że zmieni nazwy około 70 do 80 gatunków ptaków. Wszystkie gatunki, które otrzymają nowe nazwy, mają angielskie nazwy ptaków i wszystkie zostały wcześniej nazwane na cześć ludzi. Zmiana ta następuje w okresie, który stowarzyszenie określiło jako "alarmujący” spadek populacji ptaków.

Reklama

"Niektóre nazwy ptaków są wykluczające i szkodliwe"

W nazwie tkwi siła... Potrzebujemy znacznie bardziej inkluzywnego i angażującego procesu naukowego, który skupi uwagę na wyjątkowych cechach i pięknie samych ptaków. Każdy, kto kocha ptaki i troszczy się o nie, powinien mieć możliwość swobodnego cieszenia się nimi i ich badania, a ptaki potrzebują naszej pomocy teraz bardziej niż kiedykolwiek - powiedziała Colleen Handel, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Niektóre angielskie nazwy ptaków kojarzą się z przeszłością, a dziś nadal są wykluczające i szkodliwe - dodała.

Reklama

W swoim oświadczeniu Amerykańskie Towarzystwo Ornitologicznenapisało:

AOS przeprowadzi otwarty, inkluzywny i naukowo rygorystyczny program pilotażowy w 2024 r., aby opracować nowe podejście do angielskich nazw ptaków w USA i Kanadzie. Ponadto AOS zaczęła postrzegać swoją władzę nad angielskimi nazwami ptaków Ameryki Łacińskiej w nowym świetle i zobowiązała się do zaangażowania w szerszy zestaw rozmów z ornitologami i organizacjami w Ameryce Łacińskiej przed przystąpieniem do zmian nazw w Ameryce Łacińskiej.