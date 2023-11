Raport ostrzega przed infiltracją ze strony Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), Służby Wywiadu Zagranicznego (SVR) i Służby Wywiadu Wojskowego (GRU) Rosji.

Rosja próbuje umieszczać tajnych agentów we Francji

"System rosyjskich służb we Francji pozostaje aktywny", a Rosja nieustannie próbuje umieszczać tajnych agentów we Francji i krajach Zachodu po nakazie wyjazdu 41 dyplomatów, uznanych za persona non grata i wydalonych dzień po inwazji na Ukrainę, w tym sześciu przyłapanych przez francuski wywiad podczas działań operacyjnych.

Reklama

500 innych dyplomatów podlega formularzowi zakazującemu wjazdu na terytorium Francji – podkreśla raport parlamentarny.

Reklama

"Strategia rosyjskiego rządu ma również na celu przyciągnięcie byłych przywódców europejskich do swojej strefy wpływów poprzez ich udział w zarządach dużych grup" – stwierdza raport, w którym wymieniono m.in. byłego premiera Francois Fillona, byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera i byłego szefa fińskiego rządu Esko Aho oraz kanclerza Austrii Christiana Kerna.

"Zamknięcie rosyjskich mediów w Europie (Russia Today i Sputnik) umożliwiło ograniczenie zakresu wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję, niemniej jednak prowadzi to do przesunięcia zasobów do Afryki, nie tylko tej francuskojęzycznej" - wskazują autorzy raportu.

Rosjanie ingerują również w procesy wyborcze – ostrzega raport, przypominając "przecieki Macrona" ze sztabu wyborczego prezydenta podczas wyborów prezydenckich w 2017 r.

Reklama

Szpiegostwo Chin

Raport poświęca również wiele uwagi szpiegostwu ze strony Chin. "Chiny są zagranicznym mocarstwem zdecydowanie najbardziej aktywnym w zakresie szpiegostwa w laboratoriach naukowo-badawczych, w szczególności w zakresie finansowania oferowanego średnim strukturom uniwersyteckim, które mogą cierpieć z powodu braku zasobów" – wskazano.

Chiński wywiad zewnętrzny może pochwalić się liczbą ponad 250 tys. agentów, zaś francuski ma ich około 7 tys. – przypomina dziennik „Le Figaro”.

Według raportu Chiny zatrudniają rzeszę komentatorów, którzy w mediach społecznościowych poprawiają wizerunek tego kraju, zaś każdy artykuł w pozytywnych barwach przedstawiający ten kraj może liczyć na gratyfikację w wysokości 50 centów – wskazuje raport.

We francuskiej gospodarce chińskie inwestycje określa się jako "bardzo dynamiczne", jeśli chodzi o pozyskiwanie kapitału, a nawet wykupywanie spółek, a francuskie służby "udokumentowały ryzyko dotyczące francuskich firm biotechnologicznych z potencjalnym przeniesieniem licencji w dziedzinie wirusologii lub onkologii", a także "MŚP specjalizujących się w technologiach przyszłości, jak informatyka kwantowa, nauka o danych".

Wreszcie, na poziomie kulturowym instytuty języka Konfucjusza, jak twierdzą parlamentarzyści, "służą przede wszystkim strategii wywierania wpływu i pozytywnej narracji, która ma służyć interesom partii".