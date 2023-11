Myślę, że musimy być gotowi na wszystkie scenariusze - oznajmił minister. Zaznaczył, że Łotwa rozwija swoje zdolności militarne i przypomniał o silnych sygnałach danych podczas szczytów NATO w Madrycie i w Wilnie na temat obrony każdego centymetra terytorium Sojuszu.

Spruds zwrócił jednocześnie uwagę na trwającą wojnę hybrydową. Jak dodał, przejawia się ona w formie nielegalnej migracji, ataków cybernetycznych, dezinformacji i ataków na infrastrukturę krytyczną.

"Żyjemy obok państwa satelickiego agresora"

To jasne, że sytuacja na świecie nie jest łatwa i potwierdzają to wszystkie wydarzenia, które dotychczas miały miejsce. Musimy być świadomi, że żyjemy w świecie, w którym są wyzwania, żyjemy obok sąsiada, który rozpoczął agresję wobec swojego sąsiada, żyjemy obok państwa satelickiego agresora, Białorusi, której samozwańcze władze w zasadzie zostały anektowane. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że żyjemy w dosyć wyzywających okolicznościach, zarówno na poziomie globalnym, jak i regionalnym - dodał Spruds, który stoi na czele resortu obrony od września 2023 roku.

Wojna hybrydowa

Wojna hybrydowa to rodzaj działań wojennych, które łączą w sobie różne metody, takie jak dezinformacja, cyberatak, a także działania wojskowe.