Wagensveld od lat demonstruje przeciwko islamowi. W ostatnich miesiącach kilkakrotnie podarł lub spalił Koran. W Holandii niszczenie ksiąg religijnych jest postrzegane jako krytyka wiary i nie podlega karze.

"Wyznawcy islamu wyznają tę samą ideologię, co Hitler"

Szef Pegidy został oskarżony dopiero po tym, gdy 22 stycznia br. wygłosił przemówienie przed siedzibą parlamentu w Hadze, w którym stwierdził m.in., że "wyznawcy islamu wyznają tę samą ideologię, co Hitler, a wszyscy wiedzą, do czego to doprowadziło w Holandii". Prokuratura uznała to za zbiorową zniewagę wobec wierzących, co jest już karalne.

"Faszystowska księga"

W czwartek lider Pegidy stanął przed sądem w Hadze. Jak relacjonował obecny na sali reporter dziennika "Algemeen Dagblad", Wagensveld podczas rozprawy podarł Koran, krzyczał, że to jest "faszystowska księga", a sam proces nazwał "farsą". W pewnym momencie stwierdził: "Pieprzyć islam", a następnie wyszedł z sali rozpraw.

Wyrok ma zostać ogłoszony 23 listopada.