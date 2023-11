Watykan, jak podaje tvn24.pl, usunął biskupa Stricklanda z diecezji Tyler w Teksasie. Oficjalnie nie podano żadnej przyczyny tej decyzji, jednak eksperci wskazują, że biskup jest krytykiem papieża Franciszka. Jest też tradycjonalistą i dogmatykiem, który nie zgadza się na zmiany, wprowadzane przez obecnego papieża. Biskup krytykował też ostatni synod w Watykanie o synodalności i bał się, że może on mocno zmienić doktrynę Kościoła.

Wcześniej Watykan wysłał kontrolerów do diecezji

Jak dodaje tvn24.pl, w czerwcu specjalni wysłannicy z Watykanu dokładnie wizytowali diecezję biskupa Stricklanda, by sprawdzić, jak jego konserwatywne stanowisko wpływa na zarządzanie podległymi mu instytucjami Kościoła.

Co uchwalono na synodzie?

W dokumencie podsumowującym synod biskupów w Watykanie, położono nacisk na to, że Kościół musi być bliższy ludziom i mniej biurokratyczny. Zwrócono też uwagę na niebezpieczeństwo "klerykalizacji" świeckich, bo to - jak się zauważa - mogłoby doprowadzić do nierówności i podziałów wśród wiernych. Zwraca się też uwagę na konieczność wysłuchania ofiar wszelkich nadużyć.

Dokument został ogłoszony na zakończenie pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Druga sesja odbędzie się w październiku 2024 roku. Synod odbywał się pod hasłem "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Wszystkie części i paragrafy 40-stronicowego dokumentu zostały przyjęte w głosowaniach, które trwały kilka godzin. Wymagana była większość dwóch trzecich głosów.