Gen. Kukuła w czwartek został zapytany o przedstawioną w środę przez KE tzw. białą księgę o obronności, w której m.in. zawarto propozycje działań dla wzmocnienie europejskiej obronności i lepszej koordynacji działań w tym obszarze między państwami członkowskimi EU.

Gen. Kukuła: Nie jesteśmy zdziwieni postawą USA

Jak ocenił, "jest tu pole do bardzo dużej poprawy".Jako wojskowi w zasadzie nie jesteśmy zdziwieni dzisiejszą postawą polityczną USA, bo od kilkunastu lat komunikowali, że europejska część NATO musi wzmocnić swój potencjał obronny. Pytanie oczywiście, w jakiej formie to zrobimy – powiedział szef Sztabu Generalnego.

Gen. Kukuła zaznaczył, że unijne propozycje są uważnie analizowane, także przez wojsko.To daje nam jako państwu bardzo wiele szans, ale również zagrożenia – ocenił szef SG WP.

Jak tłumaczył, problemem może być sytuacja, w której państwa Europy gwałtownie wzrosną swoje wydatki na obronność, w tym na zakupy sprzętu, ale nie będzie się to wiązało z równie dynamicznym rozwojem możliwości przemysłów obronnych. Taka sytuacja – przestrzegł generał – może doprowadzić do tego, że ceny sprzętu zasadniczo wzrosną, a wojsko nie będzie mogło sobie pozwolić na tyle zakupów, co obecnie.

Gen. Kukuła: Nie da się nadrobić 30 lat w rok czy trzy

Pytany, jak należy temu przeciwdziałać, gen. Kukuła stwierdził, że "nic nie można zrobić na skróty". Nie da się nadrobić, powiedzmy, trzydziestu lat w rok czy nawet trzy. Ale to, co można zrobić, to natychmiast przystąpić do długofalowych działań strategicznych, które w dłuższym okresie przyniosą efekty, których potrzebujemy – wskazał.

Gen. Kukuła: Bezpieczeństwo będzie coraz więcej kosztować

Niestety, muszę to powiedzieć: bezpieczeństwo będzie nas coraz więcej kosztować – zaznaczył. Jego zdaniem będziemy musieli, jako państwo, podejmować "czasami trudne decyzje", jakie koszty społeczne podejmować dla bezpieczeństwa. To będą niełatwe, ale, niestety, egzystencjalne kwestie, które będziemy musieli podjąć, my i inne państwa europejskie – ocenił gen. Kukuła.

Został również zapytany o kwestię budowy europejskiej autonomii, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy w Europie. W odpowiedzi zapewnił, że "jeżeli mowa o autonomii użycia środków uzbrojenia (np. zakupionych w USA – przyp. PAP), to proszę mi wierzyć, że istnieje i jest ona dalece zaawansowana".

O to się nie martwię. Powinniśmy za to zdecydowanie pomyśleć o dywersyfikacji produkcji uzbrojenia. Dzisiaj rzeczywiście większość najlepszych systemów uzbrojenia powstaje w Stanach Zjednoczonych – i musimy się zastanowić, dlaczego nie jesteśmy w tym obszarze dostatecznie konkurencyjni dla przemysłu amerykańskiego– stwierdził gen. Kukuła.

Czym jest tzw. biała księga?

Biała Księga została opublikowana przez Komisję Europejską 19 marca. KE wskazała w niej obszary wymagające wzmocnienia w ramach dozbrajania Europy, wśród których znalazły się: obrona powietrzna i przeciwrakietowa, systemy artyleryjskie, amunicja i Tarcza Wschód dla wzmocnienia ochrony granicy lądowej. Biała Księga doprecyzowuje zaprezentowany wcześniej plan dozbrajania Europy - w którym chodzi m.in. o 150 mld euro pożyczek na projekty zbrojeniowe, poluzowanie dyscypliny budżetowej państw członkowskich w zakresie wydatków obronnych i możliwość przesuwania środków w ramach unijnego budżetu. Propozycja zostanie omówiona w czwartek przez liderów 27 krajów członkowskich na szczycie w Brukseli.