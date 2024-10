"Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was, przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować siły zbrojne przygotowane do tego typu działań" - powiedział gen. Kukuła podczas inauguracji nowego roku w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

"Panu Kukule wszystko się pomyliło"

Leszek Miller określił słowa gen. Kukuły jako "nieodpowiedzialne".Coraz więcej Polaków ucieka z Polski np. do Portugalii czy Hiszpanii i coraz więcej inwestorów wycofuje się z Polski. Nikt nie chce być w kraju, który będzie toczył wojnę- powiedział polityk w radiu Zet. Panu Kukule wszystko się pomyliło. On powinien informować obywateli RP, że jesteśmy tak przygotowani, że nikt nie jest w stanie nas zaatakować, bo każdy będzie się bał. A poza tym jesteśmy w NATO- dodał Leszek Miller

Były premier stwierdził, że w Polsce jest grupa polityków i wojskowych, którzy próbują obniżyć znaczenie NATO.Zachowują się i mówią takie rzeczy, jakby NATO było papierowym tygrysem, do niczego niezdolnym - dodał. Jego zdaniem, "gdyby pan Kukuła chciał zrobić coś dobrego, to powinien zdymisjonować się sam".