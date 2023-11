Według The Times of Israel, Gallant powiedział, że siły izraelskie zbliżają się do każdego miejsca, a terroryści uciekają na południe.

"Hamas stracił kontrolę w Strefie Gazy"

Żadna siła Hamasu nie jest w stanie powstrzymać IDF. IDF naciera w każdym miejscu. Organizacja Hamas straciła kontrolę w Strefie Gazy. Uciekają na południe, a cywile plądrują bazy Hamasu. Nie mają zaufania do rządu - powiedział minister obrony, cytowany przez The Times of Israel.

Reklama

Wojsko podało, że oddziały 7 Brygady Pancernej i Brygady Piechoty Golani zdobyły kilka obiektów rządowych Hamasu w dzielnicach Gazy Sheikh Ijlin i Rimal.

Reklama

Wśród miejsc zdobytych przez oddziały były parlament Hamasu, kompleks rządowy i siedziba policji.

IDF twierdzi, że zdobył również budynek wydziału inżynierii uniwersytetu w Gazie, który "służył jako instytut produkcji i rozwoju broni".

Konflikt w Strefie Gazy

Konflikt w Strefie Gazy nasilił się po ataku Hamasu z 7 października. Około 2500 terrorystów naruszyło granicę Izraela ze Strefy Gazy, co doprowadziło do ofiar i wzięcia zakładników. W odwecie Izrael rozpoczął "Operację Żelazny Miecz" i ogłosił wojnę z Hamasem.