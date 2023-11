Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że dokument stanowi dowód na to, że w okresie poprzedzającym atak na Izrael 7 października, Iran dążył do zapewnienia szkolenia technicznego, które pomogłoby Hamasowi produkować własną broń.

Iran próbował finansować szkolenia uniwersyteckie dla Hamasu

Ten przykład to kolejny element skomplikowanego puzzle głębokiej infrastruktury budowania, wspierania, finansowania i szkolenia terrorystycznych pełnomocników przez reżim irański na całym świecie i w szczególności w Strefie Gazy- powiedział jeden z izraelskich urzędników. Izraelscy urzędnicy twierdzą, że jest to pierwszy znany przypadek, kiedy Iran próbował finansować tego rodzaju szkolenia uniwersyteckie dla operatywnych Hamasu.

CNN przypomina jak Iran używał stypendiów do budowania swojego wpływu, rozwijania potencjalnych aktywów wywiadowczych i promowania swojej ideologii od czasu założenia libańskiego Hezbollahu w latach 80-tych. Izraelscy urzędnicy rządowi starali się podkreślić związki Hamasu z Iranem. Teheran nie wydawał się mieć bezpośredniego udziału w planowaniu lub wykonaniu ataku, ale zarówno Izrael, jak i USA powiedziały, że Iran jest szeroko winny ze względu na swoje historyczne wsparcie dla grupy.

Dokument, który udostępniło CNN, wydaje się być listem od dowódcy wojskowego Hamasu do rządu irańskiego, w którym prosi o zgodę na wyjazd siedmiu członków swojego oddziału do Iranu w celu uczestnictwa w programie stypendialnym. Według izraelskich urzędników, oczekiwano, że w szerszym programie weźmie udział co najmniej 50 studentów z Strefy Gazy.

Program szkoleniowy

Program uniwersytecki oferował bojownikom Hamasu jasne szkolenie z inżynierii materiałowej, które prawdopodobnie zapewnił Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Jonathan Panikoff, były starszy analityk wywiadu specjalizujący się w regionie, twierdzi, że program uniwersytecki sugeruje, że Iran chce, aby Hamas miał zwiększone zdolności militarnie, aby nie były całkowicie zależne od Teheranu. To analogia naucz człowieka łowić ryby - powiedział Panikoff.

Zaprzeczenia Iranu

W dniu 9 października 2023 r., rząd Iranu zaprzeczył oskarżeniom o udział w ataku Hamasu na Izrael i stwierdził, że oskarżenia te są “polityczne” . Według rzecznika irańskiego MSZ, Nasser Kanani, oskarżenia o związek Iranu z atakiem są pozbawione podstaw. Kanani dodał, że Republika Islamska nie ingeruje w “procesy decyzyjne innych krajów, w tym Palestyny”. Podkreślono również, że Iran nie został poinformowany o ataku Hamasu na Izrael przed jego przeprowadzeniem.