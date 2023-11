Trasa była prosta, powiedział rzecznik policji. Pracownik śluzy widział zbliżający się statek przez kilka minut.

W momencie zdarzenia, do którego doszło w ubiegłą sobotę, w śluzie znajdował się inny statek. Według policji nikt nie został ranny. Statek również praktycznie nie został uszkodzony. W wyniku wypadku po śluzie Ren można poruszać się tylko przez jedną z dwóch komór śluzy, co może prowadzić do opóźnień w ruchu żeglugowym.

1,5 mln euro straty

Policja wodna szacuje szkody na około półtora miliona euro. Prace naprawcze mogą potrwać nawet rok, ponieważ ciężkie wrota śluzy muszą zostać specjalnie wykonane, pisze w piątek "Spiegel".

Pijana sterniczka

Śledczy nie powiedzieli dokładnie, jak pijana była sterniczka: Po szklance piwa prawdopodobnie wszystko wyglądałoby inaczej. Kobieta była już mocno pijana.