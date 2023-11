Tak teraz żyje większość Palestyńczyków w Strefie Gazy - zaczęła swój wpis w mediach społecznościowych aktywistka.

Ochojska o Gazie: Destrukcja

Uczestniczyłam w wielu odbudowach, widziałam wiele gruzów domów w Czeczenii, Bośni, Afganistanie, Iraku etc. Ale takiej destrukcji nie widziałam - skomentowała na portalu X Janina Ochojska. Do wpisu dołączyła przejmujące nagranie.

Konflikt w strefie Gazy

Przez wiele lat Strefa Gazy była miejscem konfliktów i napięć. W ostatnim czasie sytuacja w regionie uległa pogorszeniu, a eskalacja przemocy doprowadziła do wojny. W wyniku działań wojennych wiele osób straciło życie, a tysiące ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Sytuacja humanitarnaw Strefie Gazy jest bardzo trudna, a mieszkańcy regionu borykają się z brakiem podstawowych środków do życia, takich jak żywność, woda i leki. W październiku 2023 roku przywódcy USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii zapewnili o wsparciu dla Izraela i jego prawie do obrony. Zobowiązali się do kontynuowania współpracy w celu zapewnienia mieszkańcom Strefy Gazy pomocy humanitarnej.