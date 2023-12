"Bądź mieczem swojego kraju – dołącz do elity" – zachęca ogłoszenie, umieszczone w sobotę na Telegramie.

Wywiad, na czele którego stoi 37-letni generał Kyryło Budanow, przypomniał, że jednostki działań aktywnych przeprowadziły szereg operacji na tyłach wroga oraz na jego terytorium. Wymieniono tu akcje desantowe na okupowanym Krymie, wyzwolenie Wyspy Węży oraz zajęcie platform wiertniczych na Morzu Czarnym.

Reklama

"Jeśli jesteście zdecydowani, pragniecie zwycięstwa Ukrainy i nie boicie się trudnych zadań, wypełnijcie ankietę i szykujcie się do przygód!” – czytamy w ogłoszeniu.

HUR: Szukamy niekaranych obywateli Ukrainy w wieku 18-40 lat

Reklama

W załączonym komunikacie wskazano, że do pracy w HUR poszukiwani są niekarani obywatele Ukrainy w wieku 18-40 lat, którzy zmotywowani są do walki i odpowiednio przygotowani do działań w strefie aktywnych działań bojowych. Chętni nie mogą mieć bliskich, będących obywatelami Rosji.

Zatrudnieni w HUR mogą liczyć na służbę na zasadach kontraktu oraz wynagrodzenie w wysokości od 70 do 140 tys. hrywien z dodatkami. Jest to równowartość od ok. 7,6 do 15,2 tys. złotych.