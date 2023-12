Szwecja w NATO. "Jako prezydent Turcji zrobiłem już to, co do mnie należało, jednak mam też swoje oczekiwania; USA powinny podjąć kroki, które doprowadzą do sprzedaży Turcji myśliwców F-16" - powiedział w środę turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan, komentując przekazanie parlamentowi do ratyfikacji wniosku Szwecji o akcesję do NATO.