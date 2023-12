Zgodnie z informacjami portalu, lider Hamasu zdołał uciec z północnej części Gazy na początku konfliktu i udał się w stronę Chan Junus. Jakiekolwiek dodatkowe ustalenia izraelskich służb specjalnych na ten temat są utajnione - informuje "Times of Israel".

Okrążenie domu Sinwara

W środę premier Izraela, Benjamin Netanjahu, ogłosił, że izraelskie siły wojskowe otoczyły w Chan Junus dom, który jest własnością Sinwara. Izraelskie władze są przekonane, że to on jest odpowiedzialny za atak Hamasu na Izrael, który miał miejsce 7 października. To on podejmował decyzje i był jednym z planistów tej agresji.

Długa historia Sinwara z Hamasem

Sinwar, który ma 61 lat, jest członkiem Hamasu od ponad trzech dekad. W 1988 roku izraelski sąd skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwa izraelskich żołnierzy i Palestyńczyków współpracujących z Izraelem. Po wyroku spędził 22 lata za kratami. Został zwolniony jako jeden z około 1000 Palestyńczyków, którzy odzyskali wolność w zamian za uwolnienie porwanego przez Hamas izraelskiego żołnierza, Gilada Szalita.

Cele Hamasu

Hamas, pełną nazwą Ruch Oporu Islamskiego, to palestyńska organizacja polityczna i ruch oporu. Główne cele Hamasu zostały zdefiniowane w Karcie wydanej w sierpniu 1988 roku. Poglądy Hamasu wprost określone zostały jako ideologia dżihadu. Głównym celem organizacji jest całkowite zniszczenie Izraela i zastąpienie go islamskim "Państwem Boga", czyli Palestyną. Organizacja odrzuca pokojowe rozwiązanie konfliktu z Izraelem - jak wskazano w Karcie, zawierającej cele Hamasu, jedyną drogą do niepodległości Palestyny, jest walka zbrojna. Hamas uznaje za swój cel wypędzenie Żydów z terytoriów Zachodniego Brzegu oraz Strefy Gazy.