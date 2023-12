Młodsza aspirant Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie powiedziała PAP, że zgłoszenie o przestępstwie służby otrzymały ok. 16.30. Ofiara ataku została odnaleziona przy ul. Kwiatowej, ale według wstępnych informacji do ataku mogło dojść przy ul. Kolbego. Na miejscu pracują policjanci i prokurator.

Reklama

"Sprawca zbiegł"

Zaatakowany mężczyzna zdołał jeszcze zadzwonić do matki, która zawiadomiła służby. 27-latek został w stanie krytycznym zabrany do szpitala - powiedziała policjantka. Sprawca zbiegł. Na chwilę obecną nie mam informacji, by został zatrzymany - dodała.

Reklama

Napastnikiem miał być bezdomny

Według portalu tvs.pl, 27-latek został raniony w klatkę piersiową, a sprawcą ataku miała być osoba bezdomna. Szerszych informacji policja ma udzielić jeszcze w poniedziałek wieczorem.