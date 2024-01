W ostatnich latach niektórzy dyrektorzy i członkowie zarządu w SpaceX obawiają się, że istnieje element napędzający zachowanie miliardera: zażywanie narkotyków.

Obawy o zażywanie narkotyków przez Elona Muska

Zażywanie narkotyków przez szefa Tesli może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla jego zdrowia, ale także dla sześciu firm i miliardów aktywów, które nadzoruje - donosi Wall Street Journal. Musk wcześniej publicznie palił marihuanę i powiedział, że ma receptę na psychodeliczną ketaminę. Według The Wall Street Journal, Elon Musk stosuje mikrodawki ketaminy na depresję, a także przyjmuje pełne dawki na imprezach. Miliarder obublikował artykuł na Twitterze i napisał, że ketamina jest lepszym sposobem radzenia sobie z depresją w porównaniu z powszechnie przepisywanymi lekami przeciwdepresyjnymi, które “zombifikują” ludzi.

W 2018 roku miał zażyć wiele tabletek kwasu na imprezie, którą zorganizował w Los Angeles - informuje gazeta. W następnym roku miał bawić się na magicznych grzybach na imprezie w Meksyku. W 2021 roku zażył rekreacyjnie ketaminę ze swoim bratem, Kimbalem Muskiem miał brać nielegalne narkotyki z obecnym byłym członkiem zarządu Tesli, Steve’em Jurvetsonem. Osoby bliskie Muskowi, powiedziały, że jego zażywanie narkotyków trwa, zwłaszcza ketaminy i obawiają się, że może to spowodować kryzys zdrowotny. Nawet jeśli tak się nie stanie, może to zaszkodzić jego biznesowi. Nielegalne zażywanie narkotyków byłoby prawdopodobnie naruszeniem polityki federalnej, która mogłaby zagrozić miliardom dolarów kontraktów rządowych SpaceX.

Rola SpaceX w transporcie astronautów NASA

SpaceX to jedyna amerykańska firma, która ma zatwierdzenie do transportu astronautów NASA na i z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W ostatnich latach Pentagon zintensyfikował zakupy startów rakiet SpaceX, a firma chce również rozwinąć dużą działalność w zakresie sprzedaży usług satelitarnych agencjom bezpieczeństwa narodowego. Według osób zaznajomionych ze sprawą, jedna z byłych dyrektor Tesli, Linda Johnson Rice, była tak sfrustrowana niestabilnym zachowaniem Muska i obawami o jego zażywanie narkotyków, że nie ubiegała się o reelekcję do zarządu firmy produkującej samochody elektryczne w 2019 roku.

Regularne testy na narkotyki

Adwokat Muska, Alex Spiro, powiedział, że Musk jest “regularnie i losowo testowany na obecność narkotyków w SpaceX i nigdy nie oblał testu”. "WSJ" dodaje, że bliscy Muska już dawno przyzwyczaili się do jego zmiennego zachowania. Niektórzy menedżerowie SpaceX, którzy od dawna z nim pracowali, zauważyli jednak zmianę podczas imprezy firmowej pod koniec 2017 roku. Kiedy w końcu wyszedł na scenę, Musk miał mówić w niezrozumiały sposób. Prezes SpaceX Gwynne Shotwell ostatecznie wkroczyła i przejęła spotkanie. Nie można było dowiedzieć się, czy Musk był tego dnia pod wpływem alkoholu. Ale po spotkaniu kierownictwo SpaceX prywatnie rozmawiało się o tym, że Musk był pod wpływem narkotyków.

Niektórzy dyrektorzy, w tym obecna przewodnicząca zarządu Tesli Robyn Denholm, mieli zwrócić się do Kimbala Muska, który jest członkiem zarządu Tesli i był członkiem zarządu SpaceX do początku 2022 roku, o pomoc w sprawie zachowania Muska - informuje gazeta.

Choroba Muska

Życie biznesowe miliardera przenika do jego czasu osobistego w sposób, który jest rzadkością nawet dla dyrektorów generalnych. W Tesli i X ma regularnie spać w biurze. Często wysyła e-maile w środku nocy i organizuje spotkania o bardzo późnych porach.

Musk przypisuje nieregularne zachowanie w biurze jego zdrowiu psychicznemu. Użytkownik Twittera zapytał w 2017 roku, czy cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, która może powodować wahania nastroju, na co Musk odpowiedział twierdząco, choć powiedział, że nie został zdiagnozowany.

Musk powiedział w “Saturday Night Live” w 2021 roku, że ma Aspergera, formę autyzmu.