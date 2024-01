Wybory w USA. DeSantis wycofuje się z wyścigu o nominację

Gubernator Florydy Ron DeSantis wycofał w niedzielę swoją kandydaturę z wyścigu o nominację Partii Republikańskiej na prezydenta. Oznajmił to w nagraniu wideo opublikowanym w serwisie społecznościowym X.

Ron DeSantis poparł Donalda Trumpa. Z sondażu opublikowanego w niedzielę wynika, że Trump zwiększył swoją przewagę w stanie New Hampshire i po raz kolejny zapewnił sobie nominację.

Jak wynika z sondażu CNN/University of New Hampshire, były prezydent jest pierwszym wyborem dla 50 proc. prawdopodobnych wyborców Partii Republikańskiej w prawyborach, co zwiększa jego przewagę nad Nikki Haley, która obecnie ma poparcie 39 proc. DeSantis dostał w tym sondażu tylko 6 proc. głosów.

Reklama

Sondaż pokazał, że Trump zyskał zwolenników od początku stycznia, kiedy 39 proc. ankietowanych stwierdziło, że oddałoby na niego głos. Poziom poparcia dla Haley również wzrósł – z 32 proc. we wcześniejszym sondażu, po tym jak inni republikanie odpadli z wyścigu.