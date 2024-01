Więcej zgonów odnotowano w Illinois, Pensylwanii, Mississippi, Waszyngtonie, Kentucky, Wisconsin, Nowym Jorku, New Jersey i innych stanach . Niektóre zgony są nadal badane w celu potwierdzenia, że są one związane z pogodą. Obejmuje to osobę zabitą w wypadku samochodowym w Kentucky i cztery zgony w Illinois, w tym dwa spowodowane wypadkiem samochodowym.

Ostrzeżenia dla kierowców

Niektóre stany ostrzegły kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność na drogach podczas silnych mrozów. Władze Mississippi poinformowały mieszkańców, aby "uważali na lód na drogach i jeździli tylko wtedy, gdy jest to konieczne". Stan zgłosił trzy dodatkowe zgony związane z pogodą w niedzielę, zwiększając łączną liczbę zgonów w Mississippi do 11 od 14 stycznia - podaje CBS News.

Według National Weather Service jazda samochodem była niebezpieczna w dużej części kraju.

Burze lodowe

Burze lodowe nawiedziły zachodnie wybrzeże Oregonu, pozostawiając ponad 45 000 domostw bez zasilania. W Pensylwanii, Kalifornii, Nowym Meksyku i Indianie odnotowano również przerwy w dostawie prądu.

Prognozy pogody przewidują, że śnieżne i oblodzone warunki utrzymają się do początku przyszłego tygodnia. Arktyczne powietrze połączy się z wilgocią z Zatoki Perskiej, tworząc lodowy bałagan od Oklahomy po Illinois. Podróżowanie będzie zdradliwe w poniedziałek - powiedziała w sobotę Molly McCollum, meteorolog z The Weather Channel 5.

Ryzyko powodzi

Do połowy tygodnia trend ocieplenia spowoduje odwilż. Zgodnie z prognozą The Weather Channel, ciepłe powietrze i deszcz mogą w połączeniu przynieść ryzyko powodzi na środkowym zachodzie i północnym wschodzie .