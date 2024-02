Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i oblodzeniami dla północnej Polski.

Ostrzeżenia aż do środy

Alerty dotyczące silnego wiatru obowiązują w województwie zachodniopomorskim aż do środy rano. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu" - przekazali synoptycy.

Ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów deszczu obowiązują w zachodniopomorskim i pomorskim. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 60 mm. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek przed południem.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około -2" - podał IMGW.

"Wszystkie drogi przejezdne"

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w poniedziałek o godz. 22 wszystkie drogi krajowe były przejezdne, a na całej sieci dróg pracowało 26 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.

Jak podała dyrekcja, w poszczególnych regionach kraju zimowe warunki pogodowe wpływają na przejezdność dróg. Mżawka lub przelotne opady deszczu występują na terenie województw: podlaskiego, małopolskiego, opolskiego.

Opady śniegu i śniegu z deszczem występują na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Błoto pośniegowe występuje w zachodniej części województwa pomorskiego i na drodze krajowej nr 65 odc. Ełk-Olecko w warmińsko-mazurskim.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych rejonach.