Śmierć 21 żołnierzy Izraela w Strefie Gazy

Jak przekazała AP, powołując się na informacje izraelskiego wojska, 21 żydowskich żołnierzy zginęło w "najbardziej śmiercionośnym ataku na wojsko od czasu rozpoczęcia ofensywy w Strefie Gazy". Zdaniem agencji, to znaczące niepowodzenie armii Izraela, które może przyczynić się do wzrostu apeli o zawieszenie broni.

Kilka godzin później siły lądowe Izraela miały otoczyć miasto Chan Junis, drugi co do wielkości ośrodek w Strefie Gazy w jej południowej części. Ten ruch wskazywałby na odzyskanie inicjatywy przez siły izraelskie po prestiżowej porażce, zanotowanej w starciu z palestyńskim Hamasem.

Premier Benjamin Netanjahu opłakując śmierć 21 żołnierzy, obiecał kontynuować ofensywę, aż do "absolutnego zwycięstwa" nad Hamasem. "Izraelczycy są jednak coraz bardziej podzieleni co do tego, czy takie zwycięstwo jest możliwe - i czy można je pogodzić z odbiciem zakładników" - pisze AP.

Izrael i Hamas. Zakulisowe negocjacje w sprawie zakładników

Associated Press dotarła do ciekawych informacji przekazanych przez wysokiego rangą egipskiego urzędnika. Egipcjanin powiedział, że Izrael zaproponował palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas dwumiesięczne zawieszenie broni. W zamian Hamas wypuściłby zakładników, a Izrael zwolniłby palestyńskich więźniów. Kolejnym warunkiem porozumienia miałoby być przeniesienie się do innych krajów czołowych przywódców Hamasu w Strefie Gazy.

Jak pisze AP, urzędnik, który nie był upoważniony do udzielania informacji mediom i wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdził, że Hamas odrzucił te propozycje. Palestyńska organizacja nalega, aby nie wypuszczać więcej zakładników, dopóki Izrael nie zakończy ofensywy i nie wycofa się ze Strefy Gazy.

AP przekazała, że izraelski rząd odmówił komentarza na temat tych rozmów.

Jak przypomina agencja, zarówno Egipt, jak i Katar pośredniczyły w poprzednich rozmowach między Izraelem a Hamasem. Również ostatnio pracowały nad wieloetapową propozycją rozejmu. Tymczasem rodziny izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas wezwały Izrael do zawarcia porozumienia z palestyńską organizacją, twierdząc, że kończy się czas na sprowadzenie ich krewnych żywych do domu - pisze AP.